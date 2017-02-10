В Петербурге с 13 февраля закрывается съезд с моста Александра Невского
В центре Петербурга с тринадцатого февраля закрывается съезд с моста Александра Невского на набережную Синопскую. Следование транспорта блокируется и в тоннеле к переправе.
Снять ограничения по данным службы ГАТИ планируется тридцатого апреля.
Закрытие и ограничение движения в Санкт-Петербурге с 13 по 19 февраля
СВЕЖИЕ НОВОСТИ
Транспортная авария с участием четырех автомобилей зафиксирована службой МЧС Петербурга утром одиннадцатого февраля на Садовой улице (Адмиралтейский район).
В центре Петербурга с тринадцатого февраля закрывается съезд с моста Александра Невского на набережную Синопскую.
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