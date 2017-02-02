Набережная Мойки ограничивается для движения до 1 апреля
В Петербурге с восьмого февраля вводится ограничение для транспорта на набережной Мойки. Изменения будут действовать вплоть до первого апреля на участке около дома № 92 по набережной до переулка Прачечного.
Ограничивается также набережная канала Адмиралтейского. С шестого по двенадцатое февраля, а также с тринадцатого февраля по пятое марта изменения вводятся на участке от площади Труда до канала Ново-Адмиралтейского.
Закрытие и ограничение движения в Санкт-Петербурге с 6 по 12 февраля
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В воскресенье, пятого февраля, служба МЧС Петербурга предупреждает жителей города о значительном похолодании и гололедице.
В Петербурге с восьмого февраля вводится ограничение для транспорта на набережной Мойки.
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