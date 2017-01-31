Проспект Наставников с 3 февраля ограничивается для движения
В Петербурге с третьего февраля ограничивается для движения проспект Наставников. В одном направлении следование транспорта блокируется на участке от улицы Ленской до улицы Хасанской. Ограничение вводится на четной стороне около улицы Ленской.
Снять ограничения, согласно информации ГАТИ, планируется пятого марта.
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В Петербурге с третьего февраля ограничивается для движения проспекте Наставников.
Сотрудники петербургской полиции произвели задержание автовладельца, совершившего хищение топлива с заправки на улице Партизана Германа.
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