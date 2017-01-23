Лесной проспект ограничивается для движения с 27 января

В Петербурге с двадцать седьмого января для следования транспорта ограничивается проспект Лесной. Ограничение вводится на участке от улицы Выборгской до улицы Бобруйской.Открыть движение в штатном режиме планируется шестого февраля. Однако с седьмого по двадцать шестое февраля ограничения будут введены вновь.