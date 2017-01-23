Лесной проспект ограничивается для движения с 27 января
В Петербурге с двадцать седьмого января для следования транспорта ограничивается проспект Лесной. Ограничение вводится на участке от улицы Выборгской до улицы Бобруйской.
Открыть движение в штатном режиме планируется шестого февраля. Однако с седьмого по двадцать шестое февраля ограничения будут введены вновь.
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В Петербурге с двадцать седьмого января для следования транспорта ограничивается проспект Лесной.
Служба МЧС Петербурга в преддверии похолодания двадцать четвертого января предостерегала жителей города о сильной гололедице.
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