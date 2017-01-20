В центре Петербурга закрывается Шпалерная улица

В центре Петербурга с двадцать восьмого января закрывается Шпалерная улица. Ограничение вводится на участке около дома № 12 от улицы Гагаринской до переулка Кричевского.
Запланированы работы по ремонту водопровода. Снять ограничение планируется двадцать девятого января.
Закрытие и ограничение движения в Санкт-Петербурге со 23 по 29 января
СВЕЖИЕ НОВОСТИ
В центре Петербурга с двадцать восьмого января закрывается Шпалерная улица.
В Приморском районе утром двадцать второго января службой МЧС зафиксировано столкновение автомобиля «ВАЗ-2114» с припаркованными транспортными средствами.
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В течение грядущих выходных двадцать первого и двадцать второго января, согласно данным специалистов метеорологического центра, на дорогах Петербурга ожидается гололедица и дождь со снегом.