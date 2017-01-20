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В центре Петербурга закрывается Шпалерная улица

В центре Петербурга закрывается Шпалерная улица


В центре Петербурга с двадцать восьмого января закрывается Шпалерная улица. Ограничение вводится на участке около дома № 12 от улицы Гагаринской до переулка Кричевского.

Запланированы работы по ремонту водопровода. Снять ограничение планируется двадцать девятого января.

Закрытие и ограничение движения в Санкт-Петербурге со 23 по 29 января



В центре Петербурга закрывается Шпалерная улица В центре Петербурга закрывается Шпалерная улица
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