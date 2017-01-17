В центре Петербурга на Кирочной ограничивается движение
В центре Петербурга на Кирочной улице и переулке Дегтярном с двадцать второго января вводится ограничение движения. Следование транспорта около дома № 29 по переулку и по участку от проспекта Суворовского до улицы Новгородской ограничивается вплоть до седьмого марта.
В качестве причин изменений, отмечает служба ГАТИ — называются работы по монтажу ограждения.
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В центре Петербурга на Кирочной улице и переулке Дегтярном с двадцать второго января вводится ограничение движения.
СК (Следственный комитет) Петербурга инициировал уголовное разбирательство по факту угрозы водителю машины службы «Скорой», зафиксированной днем семнадцатого января.
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