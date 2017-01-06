В Петербурге на набережной Грибоедова вводится ограничение движения

Закрытие и ограничение движения в Санкт-Петербурге со 9 по 15 января

В центре Петербурга на протяжении недели с девятого по пятнадцатое января вводится несколько ограничений движения. В частности с одиннадцатого января, в связи с техническими работами по монтажу временного ограждения, ограничивается набережная Грибоедова около моста Банковского.Снять ограничение планируется семнадцатого января.