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Большой проспект В.О. закрывается до середины февраля

Большой проспект В.О. закрывается до середины февраля


В Петербурге с пятого января закрывается Большой проспект В. О. Вплоть до четырнадцатого февраля для следования транспорта блокируется участок от 12–13 до 8–9 линии.

В означенные сроки запланированы мероприятия по прокладке тепловой сети.

Закрытие и ограничение движения в Санкт-Петербурге со 2 по 8 января



Большой проспект В.О. закрывается до середины февраля Большой проспект В.О. закрывается до середины февраля Большой проспект В.О. закрывается до середины февраля Большой проспект В.О. закрывается до середины февраля
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