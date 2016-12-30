Большой проспект В.О. закрывается до середины февраля
В Петербурге с пятого января закрывается Большой проспект В. О. Вплоть до четырнадцатого февраля для следования транспорта блокируется участок от 12–13 до 8–9 линии.
В означенные сроки запланированы мероприятия по прокладке тепловой сети.
Закрытие и ограничение движения в Санкт-Петербурге со 2 по 8 января
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В Петербурге с пятого января закрывается Большой проспект В. О.
В пожаре на Васильевском острове, зафиксированном утром первого января, повреждены две иномарки.
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