С 27 декабря проспект Обуховской Обороны закрывается для транспорта
С двадцать седьмого декабря закрытие движения в одном направлении вводится на проспекте Обуховской Обороны. Вплоть до семнадцатого февраля участок между улицами Грибакиных и Бабушкина будет недоступен для следования транспорта.
Специалисты ГАТИ в качестве причин называют работы на инженерных сетях.
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