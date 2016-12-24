С 27 декабря проспект Обуховской Обороны закрывается для транспорта

Закрытие и ограничение движения в Санкт-Петербурге с 26 декабря по 1 января

С двадцать седьмого декабря закрытие движения в одном направлении вводится на проспекте Обуховской Обороны. Вплоть до семнадцатого февраля участок между улицами Грибакиных и Бабушкина будет недоступен для следования транспорта.Специалисты ГАТИ в качестве причин называют работы на инженерных сетях.