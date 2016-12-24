Конногвардейский бульвар закрывается 26 декабря

Конногвардейский бульвар (Адмиралтейский район Петербурга) закрывается в обоих направлениях двадцать шестого декабря. С полночи вплоть до 23:00 блокируется участок от площади Сенатской до переулка Замятина.С информацией об ограничениях выступило городское ведомство по развитию транспортной инфраструктуры со ссылкой на МВД.