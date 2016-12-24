Конногвардейский бульвар закрывается 26 декабря
Конногвардейский бульвар (Адмиралтейский район Петербурга) закрывается в обоих направлениях двадцать шестого декабря. С полночи вплоть до 23:00 блокируется участок от площади Сенатской до переулка Замятина.
С информацией об ограничениях выступило городское ведомство по развитию транспортной инфраструктуры со ссылкой на МВД.
Будьте внимательны!
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Конногвардейский бульвар (Адмиралтейский район Петербурга) закрывается в обоих направлениях двадцать шестого декабря.
Ограбление водителя, в ходе которого пострадавший лишился груза сигарет, зафиксировано полицейским ведомством Петербурга двадцать третьего декабря.
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