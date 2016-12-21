Зольная улица ограничивается до 27 декабря

С двадцать третьего декабря улица Зольная (Невский район Петербурга) ограничивается для движения. Вплоть до двадцать седьмого декабря ограничение будет действовать на участке от набережной Октябрьской до проспекта Дальневосточного.В качестве причин изменений специалисты ГАТИ называют мероприятия по прокладке газопровода.