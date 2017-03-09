Nissan на Женевском автосалоне-2017 представила спецверсию модели Micra
В рамках Женевского автосалона-2017, открывающего свои двери для свободного посещения девятого марта, компания Nissan представила специальную версию модели Micra. Правда, тираж ограничен всего лишь 3 тыс. единиц, поэтому о массовом производстве разговор не идет. Однако столь незначительная партия гарантирует эксклюзивность автомобиля.
Хэтчбек Micra BOSE Personal Edition, объективно — новой разработкой автомобилестроителя не является. Главной особенностью специальной модели стала совместная работа специалистов Nissan и разработчиков BOSE, приведшая к оснащению автомобиля инновационной аудиосистемой. В базовом пакете оснащения Micra присутствует система BOSE Personal, динамики которой встроены в подголовник кресла водителя.
Создатели спецверсии модели отмечают, разработка позволит владельцу автомобиля наслаждаться музыкой с эффектом объемного звучания. Система настраивается индивидуально, что позволяет удовлетворить вкусы каждого водителя.
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В рамках Женевского автосалона-2017, открывающего свои двери для свободного посещения девятого марта, компания Nissan представила специальную версию модели Micra.
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