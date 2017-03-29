Российские продажи Hyundai Creta перевалили за 30-тысячную отметку
Официальные представители компании «Хендэ Мотор СНГ» заявили о продаже 30-тысячного кроссовера Creta. Выйти на показатель продаж 30 000 единиц удалось всего за семь месяцев.
Старт продаж кроссовера зафиксирован в августе минувшего года. Статистика показывает, что автомобиль сразу же приобрел популярность у российских водителей. В базовой версии оснащения кроссовер предлагается за 749,9 тыс. рублей.
В марте года текущего базовый пакет комплектации Hyundai Creta получил полный привод.
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