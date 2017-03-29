—» Автомобильные новости » Hyundai новости » Российские продажи Hyundai Creta перевалили за 30-тысячную отметку
Применить опции расширенного поиска



                                      


Российские продажи Hyundai Creta перевалили за 30-тысячную отметку

Российские продажи Hyundai Creta перевалили за 30-тысячную отметку


Официальные представители компании «Хендэ Мотор СНГ» заявили о продаже 30-тысячного кроссовера Creta. Выйти на показатель продаж 30 000 единиц удалось всего за семь месяцев.

Старт продаж кроссовера зафиксирован в августе минувшего года. Статистика показывает, что автомобиль сразу же приобрел популярность у российских водителей. В базовой версии оснащения кроссовер предлагается за 749,9 тыс. рублей.

В марте года текущего базовый пакет комплектации Hyundai Creta получил полный привод.
СВЕЖИЕ НОВОСТИ

добавить на Яндекс

Если Вы столкнулись с невозможностью просмотра видеоролика, или заметили в опубликованном материале иные ошибки — просим
сообщить об этом редакции портала «АМ Питер» посредством сервисов:

«Отправить жалобу» (для зарегистрированных читателей) или «Добавление комментария».
Рейтинг материала:  
  всего проголосовало: 0


Читать другие новости по теме:



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ПОРТАЛА АМ ПИТЕР
Добавление комментария
* = поля обязательны к заполнению
Подтверждение кода безопасности :

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

ТОП АВТОНОВОСТИ


АвтоНовости Петербурга
      СВЯЗАТЬСЯ С РЕДАКЦИЕЙ














ИНТЕРВЬЮ

РЕДАКЦИЯ
О САЙТЕ •  КОНТАКТЫ •  РЕДАКЦИЯ
АВТОНОВОСТИ ДНЯ


Пробки на Яндекс.Картах Яндекс.Погода
ВАШЕ МНЕНИЕ
Вопрос: Ваше отношение к продукции АвтоВАЗ?
Я поклонник российского автопрома
Резко отрицательное
В последнее время наблюдается прогресс
—» Смотреть все опросы сайта
ПРОИСШЕСТВИЯ
ДОРОГИ ПЕТЕРБУРГА
статистика ресурса