В базовой комплектации Hyundai Creta появился полный привод
Официальные представители производителя Hyundai заявили о расширении базовой версии комплектации кроссовера Creta. С сегодняшнего дня, четырнадцатого марта, модель в оснащении силовым агрегатом 1,6 литра получила систему полного привода. В рамках открытия продаж полноприводными были только двухлитровые Creta.
Руководитель «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев в контексте нововведения отметил, полный привод неизменно популярен на российском рынке, поэтому расширение пакета положительно скажется на популярности модели. Определенные изменения претерпел и перечень наполнения комплектаций.
СВЕЖИЕ НОВОСТИ
Официальные представители производителя Hyundai заявили о расширении базовой версии комплектации кроссовера Creta.
Транспортное происшествие с участием маршрутного такси №К-417 и легкового автомобиля зафиксировано службой МЧС Петербурга утром четырнадцатого марта на 22-ом км Приморского шоссе.
|
Если Вы столкнулись с невозможностью просмотра видеоролика, или заметили в опубликованном материале иные ошибки — просим
сообщить об этом редакции портала «АМ Питер» посредством сервисов:
«Отправить жалобу» (для зарегистрированных читателей) или «Добавление комментария».