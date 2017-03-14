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В базовой комплектации Hyundai Creta появился полный привод

В базовой комплектации Hyundai Creta появился полный привод


Официальные представители производителя Hyundai заявили о расширении базовой версии комплектации кроссовера Creta. С сегодняшнего дня, четырнадцатого марта, модель в оснащении силовым агрегатом 1,6 литра получила систему полного привода. В рамках открытия продаж полноприводными были только двухлитровые Creta.

Руководитель «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев в контексте нововведения отметил, полный привод неизменно популярен на российском рынке, поэтому расширение пакета положительно скажется на популярности модели. Определенные изменения претерпел и перечень наполнения комплектаций.

В базовой комплектации Hyundai Creta появился полный привод
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