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Hyundai на Женевском автосалоне-2017 представила концепт Future Eco

Hyundai на Женевском автосалоне-2017 представила концепт Future Eco


В рамках международного автомобильного салона, проходящего в Женеве, производитель Hyundai представил концепт Future Eco и новое поколение универсала i30. В контексте презентации новинок вице-президент автомобилестроителя Янг У Чхоль отметил, что Hyundai неизменно стремится к лидирующей позиции в области экологичной мобильности.

Hyundai на Женевском автосалоне-2017 представила концепт Future Eco


Future Eco (FE) Fuel Cell является ярким результатом данного стремления. Концепт призван показать, как компания видит новое поколение автомобиля на водородном топливе. Разработка способна преодолеть без подзарядки более 800 километров.

Обновленная версия i30 сохранила актуальный дизайн пятидверной модификации, отмечают представители Hyundai, которая дополнена практичностью и элегантностью универсала. Новое поколение отличается одним из самых вместительных багажных отделений в сегменте (в зависимости от комплектации 602 и 1 650 литров).
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