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Петербургский завод Hyundai начинает сборку нового Solaris

Петербургский завод Hyundai начинает сборку нового Solaris


Специалисты петербургского завода Hyundai приступили к сборке новой модели Solaris. Согласно заявлению официальных представителей автомобилестроителя, новое поколение Hyundai Solaris появится в дилерских центрах уже в текущем месяце.

Официальная презентация модели состоялась в столичной галерее Hyundai MotorStudio в начале февраля. В рамках мероприятия исполнительный директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев отметил, что второе поколение Solaris имеет все шансы на успех предшественника.

Среди отличительных особенностей нового автомобиля — габаритные показатели, модель длиннее (+30 мм) и шире (+29 мм) первой версии. Подверглись изменениям в сторону увеличения и показатели колесной базы (+30 мм). В качестве силовых агрегатов производитель предлагает двигатели 123 и 100 л.с. Трансмиссия представлена 6-ступенчатым «автоматом» и «механикой».
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