День России в Санкт-Петербурге-2017: программа мероприятий
В Петербурге двенадцатого июня пройдет ряд праздничных мероприятий. Салют в День России-2017, равно как и в прошлом году, администрацией города не запланирован!
В девять утра на Марсовом поле начнется фестиваль «Герои четырех эпох». С 10:00 вплоть до 15:30 на Дворцовой площади состоится молодежный концерт. В 14:00 по центральному проспекту Петербурга промаршируют музыканты военных духовых оркестров.
В парке «300-летия Санкт-Петербурга» с часу дня до семи вечера запланировано патриотическое мероприятие. В полдень на Невский проспект выйдут участники «Фестиваля цветов».
В 17:30 на центральной городской площади начнется концерт фестиваля. Вечерний концерт под символичным названием «Я Россия!» начнется в 19:30.
Редакция «АМ Питер» поздравляет всех с праздником!
СВЕЖИЕ НОВОСТИ
В Петербурге двенадцатого июня пройдет ряд праздничных мероприятий.
В связи с подготовкой и празднованием Дня России центр Петербурга ограничивается для следования транспорта.
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