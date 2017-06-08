—» Автомобильные новости » Главные автоновости » День России в Санкт-Петербурге-2017: программа мероприятий
Применить опции расширенного поиска



                                      


День России в Санкт-Петербурге-2017: программа мероприятий

День России в Санкт-Петербурге-2017: программа мероприятий


В Петербурге двенадцатого июня пройдет ряд праздничных мероприятий. Салют в День России-2017, равно как и в прошлом году, администрацией города не запланирован!

В девять утра на Марсовом поле начнется фестиваль «Герои четырех эпох». С 10:00 вплоть до 15:30 на Дворцовой площади состоится молодежный концерт. В 14:00 по центральному проспекту Петербурга промаршируют музыканты военных духовых оркестров.

В парке «300-летия Санкт-Петербурга» с часу дня до семи вечера запланировано патриотическое мероприятие. В полдень на Невский проспект выйдут участники «Фестиваля цветов».

В 17:30 на центральной городской площади начнется концерт фестиваля. Вечерний концерт под символичным названием «Я Россия!» начнется в 19:30.

Редакция «АМ Питер» поздравляет всех с праздником!
СВЕЖИЕ НОВОСТИ

добавить на Яндекс

Если Вы столкнулись с невозможностью просмотра видеоролика, или заметили в опубликованном материале иные ошибки — просим
сообщить об этом редакции портала «АМ Питер» посредством сервисов:

«Отправить жалобу» (для зарегистрированных читателей) или «Добавление комментария».
Рейтинг материала:  
  всего проголосовало: 0


Читать другие новости по теме:



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ПОРТАЛА АМ ПИТЕР
Добавление комментария
Во избежание спама и других нарушений правил, все комментарии проходят проверку модератором. Если вы не согласны с данным условием, воздержитесь от комментирования.
Подтверждение кода безопасности :

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

ТОП АВТОНОВОСТИ


АвтоНовости Петербурга
      СВЯЗАТЬСЯ С РЕДАКЦИЕЙ














ИНТЕРВЬЮ

РЕДАКЦИЯ
О САЙТЕ •  КОНТАКТЫ •  РЕДАКЦИЯ
АВТОНОВОСТИ ДНЯ


Пробки на Яндекс.Картах Яндекс.Погода
ВАШЕ МНЕНИЕ
Вопрос: Ваше отношение к продукции АвтоВАЗ?
Я поклонник российского автопрома
Резко отрицательное
В последнее время наблюдается прогресс
—» Смотреть все опросы сайта
ПРОИСШЕСТВИЯ
ДОРОГИ ПЕТЕРБУРГА