Петербуржцы отмечают 314-й День Рождения города
В Петербурге двадцать седьмого мая прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню Города. В рамках официальных торжеств глава Петербурга и представители правительства РФ возложили цветы к памятнику основателя Северной столицы.
В девять вечера на центральной площади Петербурга начался праздничный концерт. Аналогично прошлому году салют не предусмотрен.
фото: Администрация Петербурга
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Ограбление водителя иномарки Daewoo Nexia, вследствие которого мужчина лишился 1,5 млн рублей, зафиксировано полицейским ведомством Петербурга вечером двадцать девятого мая.
Службой МЧС Петербурга, ночью тридцатого мая, на Васильевском острове зафиксировано возгорание в двух припаркованных рядом иномарках.
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