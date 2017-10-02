В Петербурге участник дорожного конфликта получил ножевое ранение

В Петербурге вечером первого октября 45-летний мужчина в ходе дорожного конфликта получил ножевое ранение, злоумышленник скрылся с места происшествия. Полицейское ведомство проводит проверку.Согласно данным МВД Петербурга, около 16:40 на проспекте Гражданском (дом № 115, дворовая территория) местный житель пострадал от нападения водителя иномарки Hyundai Solaris. Пострадавший сделал замечание автовладельцу по факту передвижения во дворе с опасно высокой скоростью, в результате возникшего конфликта водитель нанес мужчине удар ножом.Зафиксировано повреждение руки. Ведется розыск злоумышленника.