В ДТП на проспекте Жукова образовался «паровозик» из четырех легковушек

Столкновение четырех легковых автомобилей зафиксировано службой МЧС Петербурга днем девятого августа на проспекте Маршала Жукова (Кировский район). Авария произошла около 15:10 неподалеку от дома № 48.Очевидцы отмечают, автомобили столкнулись по ходу следования, образовав так называемый «паровозик». Серьезных последствий ДТП нет.Согласно данным МЧС, участниками аварии стали: Mitsubishi, Nissan, Skoda и «УАЗ Патриот». Сведения о состоянии пострадавших уточняются.