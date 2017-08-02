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В ДТП на проспекте Жукова образовался «паровозик» из четырех легковушек

В ДТП на проспекте Жукова образовался «паровозик» из четырех легковушек


Столкновение четырех легковых автомобилей зафиксировано службой МЧС Петербурга днем девятого августа на проспекте Маршала Жукова (Кировский район). Авария произошла около 15:10 неподалеку от дома № 48.

Очевидцы отмечают, автомобили столкнулись по ходу следования, образовав так называемый «паровозик». Серьезных последствий ДТП нет.

Согласно данным МЧС, участниками аварии стали: Mitsubishi, Nissan, Skoda и «УАЗ Патриот». Сведения о состоянии пострадавших уточняются.
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