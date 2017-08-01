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Групповое ДТП блокировало участок Западного диаметра

Групповое ДТП блокировало участок Западного диаметра


Групповая транспортная авария, участниками которой стали грузовик и две легковушки, блокировала Западный диаметр (ЗСД) в Курортном районе Петербурга. Сведения о состоянии пострадавших уточняются.

ГУ МЧС сообщает, на 3-м километре ЗСД (южное направление) около 13:50 столкнулись автомобили: Volvo (грузовик), SsangYong и Volvo. В работах на месте аварии задействованы пять сотрудников ведомства.
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