Групповое ДТП блокировало участок Западного диаметра

Групповая транспортная авария, участниками которой стали грузовик и две легковушки, блокировала Западный диаметр (ЗСД) в Курортном районе Петербурга. Сведения о состоянии пострадавших уточняются.ГУ МЧС сообщает, на 3-м километре ЗСД (южное направление) около 13:50 столкнулись автомобили: Volvo (грузовик), SsangYong и Volvo. В работах на месте аварии задействованы пять сотрудников ведомства.