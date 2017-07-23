В ДТП на Свердловской набережной столкнулись три автомобиля

фото: ГУ МЧС

Столкновение трех автомобилей зафиксировано службой МЧС Петербурга около полудня двадцать восьмого июля на Свердловской набережной (Красногвардейский район). Сведения о состоянии пострадавших уточняются, сообщили в ведомстве.Согласно данным МЧС, около 12:00 невдалеке от дома № 58 столкнулись автомобили: Mitsubishi Lancer, Volkswagen Tiguan и «ВАЗ». В технических работах на месте аварии задействованы девять сотрудников службы.