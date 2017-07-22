В Петербурге на КАД пассажир вытолкнул из машины водителя такси
Ограбление водителя такси, зафиксированное в Петербурге двадцать шестого июля, едва ли можно назвать обычным. В районе съезда с Кольцевой дороги на улицу Софийскую пассажир вытолкнул таксиста и скрылся на его автомобиле.
Впрочем, несмотря на нестандартный подход избежать встречи с полицией преступнику не удалось. Пострадавший 40-летний водитель оперативно сообщил об ограблении и угоне, вследствие чего сотрудники МВД задержали злоумышленника «по горячим следам».
Впоследствии выяснилось, грабитель ранее уже привлекался к суду.
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Ограбление водителя такси, зафиксированное в Петербурге двадцать шестого июля, едва ли можно назвать обычным.
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