В Петербурге на КАД пассажир вытолкнул из машины водителя такси

Ограбление водителя такси, зафиксированное в Петербурге двадцать шестого июля, едва ли можно назвать обычным. В районе съезда с Кольцевой дороги на улицу Софийскую пассажир вытолкнул таксиста и скрылся на его автомобиле.Впрочем, несмотря на нестандартный подход избежать встречи с полицией преступнику не удалось. Пострадавший 40-летний водитель оперативно сообщил об ограблении и угоне, вследствие чего сотрудники МВД задержали злоумышленника «по горячим следам».Впоследствии выяснилось, грабитель ранее уже привлекался к суду.