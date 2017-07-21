Автомобиль BMW сгорел на Петергофском шоссе

В Красносельском районе ночью двадцать седьмого июля службой МЧС Петербурга зафиксировано возгорание в иномарке BMW. В ведомстве уточняют, автомобиль выгорел по всей площади. Пострадавших нет.Согласно данным МЧС, сообщение о горящей на Петергофском шоссе (дом № 17, к. 1) иномарке поступило в 01:09. Работы продлились десять минут, привлекались девять специалистов.