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Автомобиль BMW сгорел на Петергофском шоссе

Автомобиль BMW сгорел на Петергофском шоссе


В Красносельском районе ночью двадцать седьмого июля службой МЧС Петербурга зафиксировано возгорание в иномарке BMW. В ведомстве уточняют, автомобиль выгорел по всей площади. Пострадавших нет.

Согласно данным МЧС, сообщение о горящей на Петергофском шоссе (дом № 17, к. 1) иномарке поступило в 01:09. Работы продлились десять минут, привлекались девять специалистов.
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