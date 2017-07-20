В аварии на КАД пострадавших эвакуировал вертолет
Транспортная авария с участием автомобилей Nissan и Chevrolet зафиксирована службой МЧС Петербурга на Кольцевой дороге утром двадцать пятого июля. Очевидцы ДТП сообщают, пострадавших эвакуировал экипаж вертолета.
Согласно данным ГУ МЧС, иномарки столкнулись на 25-м км (внутренняя сторона) КАД около 09:35. Проводились работы по смыву топлива. Сведения о состоянии участников дорожного происшествия уточняются.
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Транспортная авария с участием автомобилей Nissan и Chevrolet зафиксирована службой МЧС Петербурга на Кольцевой дороге утром двадцать пятого июля.
В Петербурге двадцать пятого июля ожидается образование тумана, специалисты прогнозируют неблагоприятное погодное явление ночью и в утренние часы.
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