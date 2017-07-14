В экскаваторе на проспекте Наставников загорелся двигатель
Возгорание в экскаваторе «Линтер» зафиксировано службой МЧС Петербурга утром двадцатого июля. В ведомстве уточнили, пожар отмечен около дома № 3 в 10:10.
Работы по ликвидации возгорания удалось завершить за тридцать семь минут. Пострадавших нет. Мероприятия проводили пять специалистов службы.
СВЕЖИЕ НОВОСТИ
Возгорание в экскаваторе «Линтер» зафиксировано службой МЧС Петербурга утром двадцатого июля.
В Петербурге согласно прогнозу специалистов гидрометеорологического центра в ближайшие сутки сохранится дождливая погода.
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