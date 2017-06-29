Полицейским Колпино для задержания автоугонщика потребовалось менее суток

В Колпино сотрудниками полиции задержан автоугонщик, в ведомстве уточняют — поиски злоумышленника продлились менее суток. Автомобиль Audi, приобретенный пострадавшим за три дня до кражи, изъят в рамках задержания.МВД Петербурга уточняет, заявление о пропаже иномарки поступило третьего июля. В вечерние часы четвертого июля автоугонщик уже был задержан.