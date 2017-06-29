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Полицейским Колпино для задержания автоугонщика потребовалось менее суток

Полицейским Колпино для задержания автоугонщика потребовалось менее суток


В Колпино сотрудниками полиции задержан автоугонщик, в ведомстве уточняют — поиски злоумышленника продлились менее суток. Автомобиль Audi, приобретенный пострадавшим за три дня до кражи, изъят в рамках задержания.

МВД Петербурга уточняет, заявление о пропаже иномарки поступило третьего июля. В вечерние часы четвертого июля автоугонщик уже был задержан.
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