Полицейским Колпино для задержания автоугонщика потребовалось менее суток
В Колпино сотрудниками полиции задержан автоугонщик, в ведомстве уточняют — поиски злоумышленника продлились менее суток. Автомобиль Audi, приобретенный пострадавшим за три дня до кражи, изъят в рамках задержания.
МВД Петербурга уточняет, заявление о пропаже иномарки поступило третьего июля. В вечерние часы четвертого июля автоугонщик уже был задержан.
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В Колпино сотрудниками полиции задержан автоугонщик, в ведомстве уточняют — поиски злоумышленника продлились менее суток.
В Невском районе Петербурга, ночью пятого июля, на проспекте Большевиков сгорел автомобиль «ГАЗель».
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