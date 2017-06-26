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Автомобильный прицеп похищен на набережной Карповки

Автомобильный прицеп похищен на набережной Карповки


Полицейское ведомство Петербурга ведет розыск автомобильного прицепа, похищенного в ночь на минувшее воскресенье с набережной Карповки. Пострадавший владелец прицепа (39-летний житель города) оценивает ущерб в 200 тыс. рублей.

Согласно данным МВД, хищение произошло ночью второго июля. Прицеп бы припаркован неподалеку от дома № 2.
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