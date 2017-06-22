В Петербурге задержана организованная группа автоугонщиков

фото: МВД Петербурга

Сотрудникам полиции Петербурга удалось обезвредить группу угонщиков, злоумышленники подозреваются минимум в пятнадцати случаях хищения автомобилей. Проводятся следственные мероприятия.В рамках оперативных работ было установлено, один из угонщиков владеет мастерской по разборке автомобилей на Васильевском острове (Уральская улица), где преступная группа снимает с похищенных машин все ценные запчасти. Впоследствии запасные части реализовывались.В преступную группу входило шесть человек, двое жители города, остальные участники прибыли в Петербург из Средней Азии. Автоугонщики специализировались на моделях Chevrolet, KIA и Hyundai.