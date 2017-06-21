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В ДТП с участием полицейского погиб пассажир

В ДТП с участием полицейского погиб пассажир


В Петербурге проводится проверка по факту транспортной аварии с участием сотрудника полиции, вследствие которой погиб человек. Ведомство МВД отмечает, инициировано уголовное разбирательство.

Согласно данным полицейского ведомства, двадцать шестого июня на трассе «Скандинавия» легковой автомобиль под управлением сотрудника МВД на встречной полосе врезался в грузовик. Пассажир легковушки получил несовместимые с жизнью повреждения. Один человек госпитализирован.

Проводится служебная проверка.
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