В Петербурге задержаны двое лжеполицейских
Сотрудники полиции Петербурга задержали двух мошенников, вымогавших денежные средства у граждан под видом сотрудников правоохранительных органов. Злоумышленники вводили в заблуждение петербуржцев, сообщая о якобы спровоцировавшем ДТП родственнике, предлагая заплатить за отказ от возбуждения уголовного дела.
В реальности аварий не было, а преступники никакого отношения к МВД не имеют. В частности, еще в начале года житель Приморского района заплатил мошенникам более полумиллиона рублей за непривлечение к ответственности его сына. В апреле женщина передала злоумышленникам 800 тыс. рублей, ей мошенники рассказали о якобы попавшем в ДТП муже.
Следственные органы продолжают работу.
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Сотрудники полиции Петербурга задержали двух мошенников, вымогавших денежные средства у граждан под видом сотрудников правоохранительных органов.
В пятницу, двадцать третьего июня, Троицкий мост разведут на сутки.
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