В Петербурге задержаны двое лжеполицейских

Сотрудники полиции Петербурга задержали двух мошенников, вымогавших денежные средства у граждан под видом сотрудников правоохранительных органов. Злоумышленники вводили в заблуждение петербуржцев, сообщая о якобы спровоцировавшем ДТП родственнике, предлагая заплатить за отказ от возбуждения уголовного дела.В реальности аварий не было, а преступники никакого отношения к МВД не имеют. В частности, еще в начале года житель Приморского района заплатил мошенникам более полумиллиона рублей за непривлечение к ответственности его сына. В апреле женщина передала злоумышленникам 800 тыс. рублей, ей мошенники рассказали о якобы попавшем в ДТП муже.Следственные органы продолжают работу.