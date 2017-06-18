Петербуржец похищал автомобили с помощью личного эвакуатора
В Петербурге завершены следственные мероприятия в отношении злоумышленника, похищавшего автомобили с помощью личного эвакуатора. Автоугонщику инкриминируется несколько эпизодов.
В частности, отмечает полицейское ведомство, весной минувшего года злоумышленник погрузил автомобиль на эвакуатор около дома № 35 по улице 7-ой Советской. Транспортировав похищенную машину на улицу Фучика, мужчина разобрал автомобиль на запчасти.
Суммарный ущерб по данным следствия составил 405 тыс. рублей. Материалы направлены в суд.
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В Петербурге завершены следственные мероприятия в отношении злоумышленника, похищавшего автомобили с помощью личного эвакуатора.
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