Петербуржец похищал автомобили с помощью личного эвакуатора

В Петербурге завершены следственные мероприятия в отношении злоумышленника, похищавшего автомобили с помощью личного эвакуатора. Автоугонщику инкриминируется несколько эпизодов.В частности, отмечает полицейское ведомство, весной минувшего года злоумышленник погрузил автомобиль на эвакуатор около дома № 35 по улице 7-ой Советской. Транспортировав похищенную машину на улицу Фучика, мужчина разобрал автомобиль на запчасти.Суммарный ущерб по данным следствия составил 405 тыс. рублей. Материалы направлены в суд.