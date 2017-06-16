В Петербурге задержана участница хищения пяти грузовиков
Сотрудники полиции Петербурга произвели задержание 50-летней женщины, подозреваемой в краже пяти грузовиков с автостоянки на Вербной улице. Суммарная стоимость похищенных автомобилей составила 40 млн руб.
В ведомстве уточняют, факт кражи зафиксирован еще в 2015 году, однако выявить участницу преступления удалось только сейчас. Местная жительница заключена под стражу, продолжаются следственные мероприятия. В частности устанавливаются соучастники задержанной петербурженки.
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Сотрудники полиции Петербурга произвели задержание 50-летней женщины, подозреваемой в краже пяти грузовиков с автостоянки на Вербной улице.
Возгорание в иномарке Mercedes-Benz зафиксировано службой МЧС Петербурга ночью двадцатого июня в Приморском районе.
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