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В Петербурге задержана участница хищения пяти грузовиков

В Петербурге задержана участница хищения пяти грузовиков


Сотрудники полиции Петербурга произвели задержание 50-летней женщины, подозреваемой в краже пяти грузовиков с автостоянки на Вербной улице. Суммарная стоимость похищенных автомобилей составила 40 млн руб.

В ведомстве уточняют, факт кражи зафиксирован еще в 2015 году, однако выявить участницу преступления удалось только сейчас. Местная жительница заключена под стражу, продолжаются следственные мероприятия. В частности устанавливаются соучастники задержанной петербурженки.
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