В Петербурге задержана участница хищения пяти грузовиков

Сотрудники полиции Петербурга произвели задержание 50-летней женщины, подозреваемой в краже пяти грузовиков с автостоянки на Вербной улице. Суммарная стоимость похищенных автомобилей составила 40 млн руб.В ведомстве уточняют, факт кражи зафиксирован еще в 2015 году, однако выявить участницу преступления удалось только сейчас. Местная жительница заключена под стражу, продолжаются следственные мероприятия. В частности устанавливаются соучастники задержанной петербурженки.