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В Приморском районе на Долгоозерной сгорел «Мерседес»

В Приморском районе на Долгоозерной сгорел «Мерседес»


Возгорание в иномарке Mercedes-Benz зафиксировано службой МЧС Петербурга ночью двадцатого июня в Приморском районе. В ведомстве уточняют, пожар на Долгоозерной улице (дом № 14) привел к повреждению всех частей автомобиля.

ГУ МЧС информирует, сообщение о происшествии поступило в 01:20, работы проводили девять специалистов. Пожар ликвидирован за сорок пять минут. Пострадавших нет.

фото: ГУ МЧС
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