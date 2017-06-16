В Приморском районе на Долгоозерной сгорел «Мерседес»

фото: ГУ МЧС

Возгорание в иномарке Mercedes-Benz зафиксировано службой МЧС Петербурга ночью двадцатого июня в Приморском районе. В ведомстве уточняют, пожар на Долгоозерной улице (дом № 14) привел к повреждению всех частей автомобиля.ГУ МЧС информирует, сообщение о происшествии поступило в 01:20, работы проводили девять специалистов. Пожар ликвидирован за сорок пять минут. Пострадавших нет.