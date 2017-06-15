В Ленобласти задержан дважды судимый за пьяную езду водитель
Сотрудники полиции Ленобласти (город Тихвин) произвели задержание водителя, находившегося за рулем в пьяном виде. В ходе проверки установлено, ранее нарушитель дважды привлекался к суду за аналогичные деяния и лишался прав.
ГУ МВД Петербурга уточняет, 48-летний местный житель управлял автомобилем «ВАЗ» с явными признаками опьянения. Исходя из действующего законодательства, мужчине грозит реальный срок лишения свободы.
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Сотрудники полиции Ленобласти (город Тихвин) произвели задержание водителя, находившегося за рулем в пьяном виде.
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