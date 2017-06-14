В Петроградском районе сгорел гараж

В Петроградском районе на улице Братьев Горкушенко утром шестнадцатого июня горел цельнометаллический гараж. В ведомстве МЧС уточняют, расположенное около дома № 26 строение выгорело по всей площади.
Работы удалось завершить за двадцать девять минут. Пострадавших нет. В ликвидации пожара задействованы восемь сотрудников.фото: ГУ МЧС
СВЕЖИЕ НОВОСТИ
Кубок конфедераций-2017 открывается уже завтра, первый матч в Санкт-Петербурге пройдет семнадцатого июня.
В Петроградском районе на улице Братьев Горкушенко утром шестнадцатого июня горел цельнометаллический гараж.
|
Если Вы столкнулись с невозможностью просмотра видеоролика, или заметили в опубликованном материале иные ошибки — просим
сообщить об этом редакции портала «АМ Питер» посредством сервисов:
«Отправить жалобу» (для зарегистрированных читателей) или «Добавление комментария».
Рейтинг материала:
всего проголосовало: 0
|
Читать другие новости по теме:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ПОРТАЛА АМ ПИТЕР
Столкновение иномарки Lexus, бульдозера и мотоцикла зафиксировано службой МЧС Петербурга вечером пятнадцатого июня в Петергофе.
В Петербурге двадцать третьего июня пройдет традиционный праздник выпускников.
Возгорание в иномарке Porsche зафиксировано службой МЧС Петербурга ночью пятнадцатого июня на Тамбовской улице.
Транспортная авария с участием двух иномарок зарегистрирована службой МЧС Петербурга ночью пятнадцатого июня на улице Маршала Говорова.
В течение четырех десятков лет, на протяжении которых с конвейера сходит российский внедорожник LADA 4×4, специалисты АвтоВАЗ выпустили более 2,5 млн единиц автомобилей.
Сотрудники полиции Петербурга проводят розыскные мероприятия по факту поджога иномарки Mercedes ночью тринадцатого июня в Калининском районе.