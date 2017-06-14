В Петроградском районе сгорел гараж

фото: ГУ МЧС

В Петроградском районе на улице Братьев Горкушенко утром шестнадцатого июня горел цельнометаллический гараж. В ведомстве МЧС уточняют, расположенное около дома № 26 строение выгорело по всей площади.Работы удалось завершить за двадцать девять минут. Пострадавших нет. В ликвидации пожара задействованы восемь сотрудников.