В Петергофе столкнулись бульдозер, «Лексус» и мотоцикл

Столкновение иномарки Lexus, бульдозера и мотоцикла зафиксировано службой МЧС Петербурга вечером пятнадцатого июня в Петергофе. В ведомстве уточняют, групповая авария произошла около 20:20 на Бобульской дороге (Петродворцовый район Петербурга), дом № 59.
Сведения о состоянии пострадавших уточняются. В работах от службы задействованы четыре сотрудника.
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Столкновение иномарки Lexus, бульдозера и мотоцикла зафиксировано службой МЧС Петербурга вечером пятнадцатого июня в Петергофе.
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