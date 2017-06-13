В пожаре на Тамбовской улице сгорел Porsche

фото: ГУ МЧС

Возгорание в иномарке Porsche зафиксировано службой МЧС Петербурга ночью пятнадцатого июня на Тамбовской улице. В ведомстве уточнили, автомобиль горел около 02:15, невдалеке от дома № 78.Работы по ликвидации пожара удалось завершить спустя тридцать семь минут. В «Порше» повреждены все сгораемые части. Пострадавших нет. В работах заняты десять специалистов.