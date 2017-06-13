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В пожаре на Тамбовской улице сгорел Porsche

В пожаре на Тамбовской улице сгорел Porsche


Возгорание в иномарке Porsche зафиксировано службой МЧС Петербурга ночью пятнадцатого июня на Тамбовской улице. В ведомстве уточнили, автомобиль горел около 02:15, невдалеке от дома № 78.

Работы по ликвидации пожара удалось завершить спустя тридцать семь минут. В «Порше» повреждены все сгораемые части. Пострадавших нет. В работах заняты десять специалистов.

фото: ГУ МЧС
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