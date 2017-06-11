В ДТП на Маршала Говорова столкнулись Hyundai и Daewoo
Транспортная авария с участием двух иномарок зарегистрирована службой МЧС Петербурга ночью пятнадцатого июня на улице Маршала Говорова. Согласно данным ведомства, около 00:25 невдалеке от дома № 37 столкнулись автомобили Nexia и Solaris.
ГУ МЧС уточняет, пострадавших нет. В работах задействованы пять сотрудников.
фото: ГУ МЧС
СВЕЖИЕ НОВОСТИ
Транспортная авария с участием двух иномарок зарегистрирована службой МЧС Петербурга ночью пятнадцатого июня на улице Маршала Говорова.
В течение четырех десятков лет, на протяжении которых с конвейера сходит российский внедорожник LADA 4×4, специалисты АвтоВАЗ выпустили более 2,5 млн единиц автомобилей.
|
Если Вы столкнулись с невозможностью просмотра видеоролика, или заметили в опубликованном материале иные ошибки — просим
сообщить об этом редакции портала «АМ Питер» посредством сервисов:
«Отправить жалобу» (для зарегистрированных читателей) или «Добавление комментария».