В Невском районе на Крупской сгорел автобус MAN
Возгорание в автобусе MAN, приведшее к повреждению транспортного средства по всей площади, зафиксировано ведомством МЧС Петербурга ночью четырнадцатого июня. Пострадавших нет, утончили в ведомстве.
ГУ МЧС сообщает, автобус горел около 02:45, на улице Крупской (дом № 13). Работы продлились 1 час, привлекались пять специалистов.
фото: ГУ МЧС
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