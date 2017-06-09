В Колпино сгорели две бытовки и припаркованный «Мерседес»
В Колпино ночью тринадцатого июня службой МЧС Петербурга зафиксировано возгорание в двух дощатых бытовках. В ведомстве уточнили, вследствие распространения огня сгорел припаркованный поблизости «Мерседес».
ГУ МЧС сообщает, информация о пожаре поступила в 03:47. Работы продлились около часа (58 минут). Пострадавших нет.
фото: ГУ МЧС
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В Колпино ночью тринадцатого июня службой МЧС Петербурга зафиксировано возгорание в двух дощатых бытовках.
Возгорание в салоне иномарки Mercedes-Benz зафиксировано ведомством МЧС Петербурга ночью тринадцатого июня в Калининском районе.
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