Автомобиль Mercedes горел на проспекте Науки

фото: ГУ МЧС

Возгорание в салоне иномарки Mercedes-Benz зафиксировано ведомством МЧС Петербурга ночью тринадцатого июня в Калининском районе. В ведомстве уточняют, автомобиль горел около 02:45, невдалеке от дома № 44 по проспекту Науки.ГУ МЧС сообщает, работы по ликвидации пожара продлились тридцать пять минут, задействованы восемь специалистов. Пострадавших нет.