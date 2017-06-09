Автомобиль Mercedes горел на проспекте Науки
Возгорание в салоне иномарки Mercedes-Benz зафиксировано ведомством МЧС Петербурга ночью тринадцатого июня в Калининском районе. В ведомстве уточняют, автомобиль горел около 02:45, невдалеке от дома № 44 по проспекту Науки.
ГУ МЧС сообщает, работы по ликвидации пожара продлились тридцать пять минут, задействованы восемь специалистов. Пострадавших нет.
фото: ГУ МЧС
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Возгорание в салоне иномарки Mercedes-Benz зафиксировано ведомством МЧС Петербурга ночью тринадцатого июня в Калининском районе.
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