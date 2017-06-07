В Курортном районе Петербурга электричка сошла с рельсов
В поселке Белоостров (Курортный район Петербурга) зафиксирован сход с рельсов электропоезда. В ведомстве МЧС отмечают, опрокидывания вагонов не произошло. Электричка своим ходом продолжила движение в депо для осмотра специалистами.
ГУ МЧС уточняет, аварийная ситуация отмечена около 04:15 девятого июня. Приостанавливалось движение. В работах задействованы тридцать четыре сотрудника службы. Пострадавших нет.
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