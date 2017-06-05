Маршрутка и иномарка столкнулись на проспекте Наставников

Столкновение маршрутки «ПАЗ» № К-284 и автомобиля Toyota зафиксировано службой МЧС Петербурга утром седьмого июня на проспекте Наставников (Красногвардейский район). Очевидцы аварии сообщают об отсутствии пострадавших, сведения уточняются.
ГУ МЧС сообщает, авария произошла около 10:40, невдалеке от дома № 43. В работах от ведомства задействовано пять специалистов.
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