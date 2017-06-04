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Во дворах на Большеохтинском проспекте хулиган крушил автомобиль

Во дворах на Большеохтинском проспекте хулиган крушил автомобиль


Сотрудниками ОВО (Отдел вневедомственной охраны) Петербурга утром шестого июня задержан хулиган, повредивший припаркованный автомобиль Mitsubishi L200. Наносящего удары по иномарке мужчину заметили жители близлежащего дома.

Управление ОВО уточняет, около 05:55 на Большеохтинском проспекте (дом № 14) сотрудники ведомства задержали 28-летнего мужчину, который ударами рук и ног повредил автомобиль. Величина ущерба устанавливается.
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