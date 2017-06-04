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В Калининском районе горели иномарки Volvo и Mazda

В Калининском районе горели иномарки Volvo и Mazda


Возгорание в автомобиле Volvo, приведшее к повреждению припаркованной Mazda, зафиксировано службой МЧС Петербурга ночью шестого июня в Калининском районе. В ведомстве уточняют, пострадавших нет.

ГУ МЧС сообщает, около 02:25, на улице Веденеева (дом № 2) горели две иномарки. В «Вольво» повреждены все части, «Мазда» обгорела частично. В работах задействованы девять специалистов.

фото: ГУ МЧС
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