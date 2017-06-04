В Калининском районе горели иномарки Volvo и Mazda

фото: ГУ МЧС

Возгорание в автомобиле Volvo, приведшее к повреждению припаркованной Mazda, зафиксировано службой МЧС Петербурга ночью шестого июня в Калининском районе. В ведомстве уточняют, пострадавших нет.ГУ МЧС сообщает, около 02:25, на улице Веденеева (дом № 2) горели две иномарки. В «Вольво» повреждены все части, «Мазда» обгорела частично. В работах задействованы девять специалистов.