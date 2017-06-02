В Петербурге автоугонщики сдали «добычу» на металлолом
Сотрудникам полиции Петербурга потребовалось менее суток для задержания двух угонщиков, похитивших автомобиль «ВАЗ» на территории Колпинского района. Примечательно, что злоумышленники сразу после угона сдали «добычу» в пункт приема металлолома.
МВД Петербурга сообщает, вечером третьего июня с Тверской улицы города Колпино был похищен автомобиль. Спустя несколько часов автоугонщики (23 и 22 лет) задержаны. Автомобиль изъят. Оба злоумышленника заключены под стражу.
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Сотрудникам полиции Петербурга потребовалось менее суток для задержания двух угонщиков, похитивших автомобиль «ВАЗ» на территории Колпинского района.
Одиннадцать человек получили травмы вследствие столкновения автобуса с грузовиком утром пятого июня на Приморском шоссе.
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