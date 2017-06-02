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Пять иномарок горели на Витебском проспекте

Пять иномарок горели на Витебском проспекте


Масштабный пожар, охвативший сразу пять иномарок, зафиксирован ведомством МЧС Петербурга ночью пятого июня. В службе уточнили, пострадавших нет.

ГУ МЧС сообщает, около 01:00, на Витебском проспекте (дом № 47) горели автомобили: BMW, Lexus, Mercedes-Benz, Volkswagen, Audi. Работы проводили двенадцать специалистов, возгорание ликвидировано за 02 ч 17 м.

фото: ГУ МЧС
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