Автомобиль Ford сгорел утром в Невском районе

фото: ГУ МЧС

Автомобиль Ford горел ранним утром четвертого июня в Невском районе Петербурга. В ведомстве МЧС уточняют, иномарка выгорела по всей площади, пострадавших нет.ГУ МЧС сообщает, информация о пожаре на улице Антонова-Овсеенко (дом № 24, к. 2) поступила в 07:28. Работы завершены за девятнадцать минут, задействованы девять сотрудников.