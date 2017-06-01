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Автомобиль Ford сгорел утром в Невском районе

Автомобиль Ford сгорел утром в Невском районе


Автомобиль Ford горел ранним утром четвертого июня в Невском районе Петербурга. В ведомстве МЧС уточняют, иномарка выгорела по всей площади, пострадавших нет.

ГУ МЧС сообщает, информация о пожаре на улице Антонова-Овсеенко (дом № 24, к. 2) поступила в 07:28. Работы завершены за девятнадцать минут, задействованы девять сотрудников.

фото: ГУ МЧС
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