В пожаре на улице Планерной пострадал автомобиль Fiat
В пожаре на улице Планерной (Приморский район), зафиксированном службой МЧС Петербурга ночью третьего июня, поврежден припаркованный автомобиль Fiat. В ведомстве уточняют, пострадавших нет.
Сообщение о возгорании у дома № 77 поступило в 03:33, сообщает ГУ МЧС. В работах задействованы пять сотрудников, пожар ликвидирован за полчаса. Горел моторный отсек.
фото: ГУ МЧС
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В пожаре на улице Планерной (Приморский район), зафиксированном службой МЧС Петербурга ночью третьего июня, поврежден припаркованный автомобиль Fiat.
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